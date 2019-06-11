Москва, 11 июня, 2019, 12:52 — ИА Регнум. Слова и мелодию гимна России знают 52% граждан, 34% помнят мелодию, но не помнят слова. Каждый десятый гражданин (11%) не знает ни слов, ни музыки. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

Верно назвали, что изображено на российском гербе, 80% опрошенных. Описать цвета флага России смогли 83%.

Для 15% респондентов Россию олицетворяет герб, для 15% — флаг, для 6% — народ. Примечательно, что 30% граждан не смогли ответить на вопрос, что для них «олицетворяет Россию, является её символом».

Опрос граждан РФ старше 18 лет проведен 2 июня 2019 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, слово «Россия» граждане РФ прежде всего ассоциируют с Родиной (31%) и Великой державой (29%).

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