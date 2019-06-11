Киев, 11 июня, 2019, 12:51 — ИА Регнум. Социологи выяснили отношение жителей Украины к трудовой миграции, рассказал основатель и директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко 11 июня на своей странице в социальной сети Facebook.

Трудовая миграция

По его словам, социологическая компания Research & Branding Group выяснила, что 3% жителей Украины планируют жить и работать за рубежом. О работе за рубежом задумываются 9% опрошенных, 80,2% не хотят ни при каких условиях выезжать на заработки за границу, а 7,8% не определились с ответом.

Среди тех, кто хочет стать трудовым мигрантом 8,8% заявили, что готовы работать только по своей специальности, остальным подойдёт абсолютно любая работа.

Опыт работы за рубежом есть у 8,5% опрошенных.

Эксперт отметил, что потенциал трудовой миграции с Украины составляет 4,3 млн человек, хотя эти данные приблизительны, поскольку никто не знает точной численности населения Украины — последний раз перепись населения проходила в 2001 году.

Опрос проводился в мае 2019 года, в нём участвовал 2001 респондент

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Национальный банк Польши выяснил, что польские работодатели опасаются потерять четверть украинских рабочих в случае, если тем разрешат работать в Германии.

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