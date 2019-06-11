Ростов-на-Дону, 11 июня, 2019, 12:32 — ИА Регнум. Губернатор Ростовской области Василий Голубев выставит свою кандидатуру на пост главы региона после окончания срока полномочий, если будут соблюдены два условия. Выборы нового руководителя на Дону состоятся в 2020 году. Ростовский губернатор назвал два условия участия в выборах

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Голубев

Читайте также: Кадровая разруха. Зашаталось ли кресло под губернатором Голубевым?

«Моё решение будет зависеть от двух факторов: доверия людей и доверия президента. Если всё сложится, то я не отрицаю такой возможности и готов продолжить работу», — цитирует Голубева РБК.

Ранее Голубев опроверг информацию о своей досрочной отставке, которую распространили различные telegram-каналы и социальные сети. Новость оказалась ложной. Правительству Ростовской области во главе с губернатором предстоит много работы, отмечал глава региона в прямом эфире программы «Главные о главном» на телеканале «Дон 24».

Также по теме: Ростовский губернатор фактически опроверг слухи об отставке

ИА REGNUM напоминает, что Василий Голубев возглавил Ростовскую область в 2010 году. В 2015 году он победил на губернаторских выборах, получив более 78% голосов избирателей.