Москва, 11 июня, 2019, 12:48 — ИА Регнум. В случае, если собственник жилья произвел перепланировку, то он обязан впустить в дом представителей управляющей компании. Об этом 11 июня сообщает «Российская газета».

Борис Кустодиев. В комнатах зимой. 1915

До Верховного суда России дошло судебное разбирательство между представителями управляющей компании и собственником квартиры, который произвел ремонт и перепланировку своей жилплощади, и при этом не предоставил коммунальщикам необходимые документы.

Судебная коллегия ВС сообщила, что согласно данным Жилищного кодекса, собственник обязан соблюдать правила безопасности и уважать права других собственников многоквартирных домов. Кроме того, он обязан впускать представителей надзорных органов в заранее оговоренное время.

Также Верховный суд пояснил, что проверка жилья проходит при участии собственников помещений, должностных лиц органов управления ТСЖ или управляющей компании.

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