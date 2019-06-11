Ижевск, 11 июня, 2019, 12:25 — ИА Регнум. Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Удмуртии будет увеличен в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства, ЖКХ и энергетики республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оплата ЖКХ

Так, для жителей домов с лифтом взнос увеличится с 7,3 рубля до 8,7 рубля или на 19,2%, для жителей домов без лифта размер платы вырастет с 6,7 рубля до 8 рублей или на 19,4%.

За весь период действия новой системы капитального ремонта, с 2015 года, размер взноса в регионе не пересматривался ни разу. Повышение в 2020 году — первое за пять лет и является вынужденной мерой, отметил глава минстроя республики Дмитрий Сурнин.

Поясняется, что стоимость строительных материалов, услуг и работ по капитальному ремонту значительно возросла за указанный период.

Причем Сурнин отметил, что экономически-обоснованный объем взноса составил на 2020 год 11,6 рубля для домов с лифтом и 10,7 рубля — для домов без лифтов, то есть практически в два раза больше действующего уровня.

«Понимая, что такое увеличение станет непосильным финансовым бременем для жителей Удмуртии, приняли решение изменить размер взноса по-минимуму», — уточнил Сурнин.

По расчетам министерства, сумма взноса для жителей однокомнатной квартиры площадью 33 кв. метра вырастет на 42,9 рубля для домов без лифта и на 46,2 рубля для домов с лифтом. Жители 45-метровой двухкомнатной квартиры будут платить на 58,5 рубля больше в домах без лифта и на 63 рубля в домах с лифтом. Плата для жителей трехкомнатной квартиры в 54 кв. метра вырастет на 70,2 — 75,6 рубля в следующем году.

Увеличение тарифа позволит получить от сборов на капремонт на 324 млн рублей больше, чем в 2019 году. На эти средства планируется провести ремонт еще 197 крыш и заменить дополнительно 166 лифтов.

Согласно данным отчета о деятельности фонда капремонта Удмуртии в 2018 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM, в течение года отремонтировано 266 домов. Ремонт систем энергоснабжения произведен в 94 домах, водоснабжения — в 55 многоквартирных домах, теплоснабжения — в 57 домах, водоотведения — в 19 домах. В 6 домах произвели замену 20 лифтов, в 30 — отремонтировали фасад, в 22 — фундамент, ремонт кровли выполнен на 174 домах. Сумма средств, потраченная на перечисленные виды работ, не указывается.

В рамках краткосрочного плана на 2019 год планируется отремонтировать 315 многоквартирных домов на общую сумму 548,27 млн рублей.

За 2018 год в виде взносов на капитальный ремонт было начислено физическим лицам — 467,76 млн рублей, юридическим лицам — 9,04 млн рублей, муниципальным образованиям — 21,21 млн рублей. Средняя собираемость по итогам года составила 93%, из начисленных 498,01 млн рублей было уплачено 465,63 млн рублей.