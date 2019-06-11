Калуга, 11 июня, 2019, 12:13 — ИА Регнум. Компания «Калугаэнерго» выполнила технологическое присоединение к электросетям электроустановки крупнейшего комплекса по переработке мусора в Износковском районе Калужской области, сообщила 11 июня корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель энергокомпании Наталья Копоня.

Фото пресс-службы филиала «Калугаэнерго» Энергетиками выполнен комплекс технических мероприятий, в результате которых обеспечена выдача 2000 кВт

По её словам, для обеспечения электроэнергией экотехнопарка выполнен комплекс технических мероприятий, в результате которых обеспечена выдача 2000 кВт.

«Построены две кабельно-воздушные линии электропередачи 10 кВ от подстанций 35 кВ «Шанская» и «Передел» общей протяженностью более 15 км с применением самонесущих изолированных проводов. Участки данных высоковольтных линий, которые пересекают автодорогу, выполнены кабелем и проложены под землей методом горизонтально направленного бурения для обеспечения сохранности дорожного полотна, что обеспечит надежность электроснабжения за счет исключения повреждения проводов при проезде под ними крупногабаритной техники.

Обеспечив технологическое присоединение к электросетям электроустановок современного мусороперерабатывающего комплекса, «Калугаэнерго» внесло свой вклад в обеспечение экологической безопасности региона», — сказала Наталья Копоня.

Напомним, экотехнопарк «Калуга» — это промышленная площадка площадью около 1000 гектаров, на которой разместятся предприятия, специализирующиеся на переработке мусора — от сортировочных и мусоросжигающих комплексов до производителей товаров из продуктов вторичной переработки. Предприятия экотехнопарка будут обеспечены современными качественными очистными сооружениями.