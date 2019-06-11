Москва, 11 июня, 2019, 12:47 — ИА Регнум. Московский окружной военный суд приговорил трёх членов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые планировали совершить серию терактов на объектах транспорта в московском регионе, к тюремному заключению сроками от 11 до 15 лет. Об этом 11 июня сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области.

Террористы

Осужденные принадлежали к террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В управлении Федеральной службы безопасности сообщили, что, уголовное дело расследовалось в отношении гражданина Таджикистана Рахматова З. Ш. и двух граждан России: Баширова Р. Х. и Махмудова Б. Х.

Баширов пошёл на сделку со следствием. В связи с этим, 26 декабря 2018 года ему было назначено наказание в виде 11 лет колонии строго режима. При этом приговор вступил в законную силу 10 января 2019 года.

Остальным участникам несостоявшегося теракта дали по 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.

Читайте также: В Крыму задержали экстремистов после серии обысков