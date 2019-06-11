Киев, 11 июня, 2019, 12:20 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский отменил ещё два указа своего предшественника Петра Порошенко, которые тот издал уже после поражения на президентских выборах, сообщило 11 июня издание «Украинская правда».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Речь идёт об указах №217 и №218 о назначении членами Высшего совета правосудия Андрея Василенко и Михаила Исакова.

Зеленский также издал указ о проведении конкурса, по итогам которого будут назначены новые члены Высшего совета правосудия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский отменил указ Порошенко о назначении Владимира Горковенко членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

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