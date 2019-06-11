Калуга, 11 июня, 2019, 11:57 — ИА Регнум. В Калужской области более 44 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства создают четверть валового продукта, а 27% экономически активного населения участвуют в данной деятельности, сообщает 11 июня корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания Совета по малому и среднему предпринимательству при губернаторе области.

Admoblkaluga.ru На заседании Совета по малому и среднему предпринимательству при губернаторе области

На встрече отмечалось, что за последние годы в области произошли значительные изменения в сфере малого и среднего бизнеса. В регионе растёт число предпринимателей, увеличиваются налоговые поступления в консолидированный бюджет области.

Участники заседания обсудили вопросы развития малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях, применения лучших практик региона по сопровождению и реализации бизнес-проектов.

По мнению губернатора области Анатолия Артамонова, в ближайшее время органам исполнительной власти субъекта и муниципалитетов предстоит решить ряд важных задач, поставленных президентом страны в области развития малого и среднего предпринимательства: упростить условия для ведения бизнеса, минимизировать избыточный контроль, надзор и бюрократизацию процедур, расширить доступ к льготному финансированию проектов, задействовать неиспользуемое государственное и муниципальное имущество, а также создать положительный образ предпринимателя.

Особое внимание глава региона уделил необходимости создания в каждом муниципалитете индустриальной площадки, ресурсы которой позволят привлечь инвесторов.

«Вы должны отзонировать территорию под индустриальную площадку и активно информировать инвесторов об этом. Информация должна быть размещена в СМИ и в интернете. Помимо этого, руководители муниципалитетов должны изучить опыт районов, где есть успешные результаты, и применять их. В конечном итоге системная работа по всем направлениям позволит увеличить число предпринимателей, число рабочих мест, снизить безработицу и увеличить доходы регионального и федерального бюджетов», — считает Анатолий Артамонов.

Напомним, в 2018 году оборот малых и средних организаций Калужской области вырос на 2,5% и составил 420 млрд рублей. Финансовой поддержкой из бюджетов всех уровней в сумме 975 млн рублей воспользовались 234 субъекта малого и среднего предпринимательства.

В регионе для поддержки малого бизнеса нулевая ставка налога при патентной системе налогообложения распространена на все допустимые Налоговым кодексом виды предпринимательской деятельности. Снижена налоговая нагрузка на предпринимателей за счёт дифференциации потенциального годового дохода в зависимости от вида деятельности и муниципалитета. В результате количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, увеличилось за год на 21%, а налоги в местные бюджеты от её использования выросли на 20%.

С 2019 года предприниматели смогут получить беспроцентные кредиты на срок до 15 лет с отсрочкой уплаты долга до трёх лет на создание новых рабочих мест в моногородах. К 2025 году вклад предпринимательства планируется увеличить до 40%.