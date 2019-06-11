Ярославль, 11 июня, 2019, 11:52 — ИА Регнум. Депутаты Ярославской областной думы потеряют возможность контролировать нормативы финансирования образовательных организаций. Это предполагает проект закона, внесенный губернатором Ярославской области в региональное заксобрание, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярославская областная дума

Изменения вносятся в закон «Об отдельных вопросах регулирования отношений в сфере образования в Ярославской области». Он устанавливал, что нормативы финансирования школ, детских садов и интернатов в регионе устанавливаются областным законом, который принимает дума. Сейчас предлагается эту норму убрать. Вместо закона нормативы будет утверждать правительство Ярославской области.

В пояснительной записке говорится, что это делается для того, чтобы оперативнее менять нормативы при необходимости. В случае принятия законов, спрашивать депутатов при изменении нормативов уже не придется.

Ярославская областная дума не в первый раз отстраняется от права влиять на важные социально-экономические процессы. Например, депутаты лишили себя возможности контролировать плату за капитальный ремонт жилья.