Москва, 11 июня, 2019, 11:47 — ИА Регнум. Порядка 13 тыс. граждан РФ были привлечены к административной ответственности по результатам внеплановых проверок МЧС в 2018 году. Об этом заявил министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации, передаёт корреспондент ИА REGNUM 11 июня.

(сс) BLMOregon Поджог

Речь идет о выжиганиях земель, а также о палах сухой растительности.

«В ходе внеплановых проверок выявлено свыше 46 тыс. случаев неконтролируемых палов сухой растительности, зафиксировано более 4 тыс. случаев выжигания на землях сельхозназначений и землях запаса. В результате принятых мер к административной ответственности привлечено более 200 органов местного управления, 1,5 тыс. должностных лиц, 170 юридических, а также 13 тыс. граждан», — отметил Зиничев.