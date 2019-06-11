Грозный, 11 июня, 2019, 11:44 — ИА Регнум. «Учите историю!» — посоветовал спикер парламента Чечни Магомед Даудов лицам, снесшим дорожный знак на границе с Дагестаном. Комментируя события на границе между дагестанским городом Кизляром и Шелковским районом Чечни, он заявил, что снесенные дорожные знаки будут установлены на том же месте.

Parlamentchr.ru Магомед Даудов

Напомним, в ночь на 11 июня на въезде в город Кизляр группа молодых людей демонтировала указатель, на котором было написано «Чеченская Республика. Шелковской район». Возмущенные дагестанцы таким образом самостоятельно решили вопрос, «с каких пор территория Кизляра стала территорией Чеченской Республики».

Этот инцидент не останется незамеченным, заявил глава чеченского парламента Магомед Даудов в своем официальном заявлении, размещенном на канале Chechen Voic в YouTube. По его словам, при установке дорожных знаков чеченские дорожники ни на метр не посягнули на территорию Дагестана. Они вернут указатели на свои места, а тем, кто посамоуправничал, нужно учить историю и географию.

«Ни пяди своего не отдадим. Знаки поставят обратно, потому что они там должны быть. Если на территории Дагестана стоит знак «Республика Дагестан. Хасавюртовский район», допустим, житель Чеченской Республики не имеет права самовольничать. То же самое, если знак стоит на территории Чеченской Республики и обозначает, что это территория Чечни, то никто не имеет права его убирать. Как убрали, так и поставят», — подчеркнул в видеообращении Даудов.

О том, что снесенный знак действительно стоял на территории Чечни, заявил и член дагестанской общественной комиссии по установлению границы между Чечней и Дагестаном, председатель регионального географического общества Зураб Гаджиев.

«Там просто знак не стоял, никогда ничего не происходило, поэтому понимаю кизлярцев — для них это географическая новость», — написал он на своей странице в Facebook.

Спикер парламента Чеченской Республики Магомед Даудов и руководитель администрации главы и правительства Дагестана Владимир Иванов побывали на месте инцидента. Даудов указал главе Кизлярского района Александру Погорелову на то, что власти должны лучше работать с молодежью, предотвращая возможность подобных инцидентов.

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Напомним, в январе 2019 года в Махачкале в ходе первой официальной встречи представителей Дагестана и Чечни по вопросу установления границ между республиками было заявлено, что работа ведётся для подтверждения исторически сложившейся границы, в том числе на основе картографических и архивных материалов. Рабочие группы по уточнению границ возглавили председатели региональных парламентов Хизри Шихсаидов и Магомед Даудов.

В апреле дагестанская общественность и представители органов власти обеспокоились тем, что Чечня в одностороннем порядке зарегистрировала право на приграничный с Дагестаном земельный участок. Управление Росреестра по ЧР 16 марта внесло на кадастровую карту участок, входящий в состав Кизлярского района Дагестана и города Кизляра.

В пресс-службе Народного собрания Дагестана сообщили, что премьер-министр Артём Здунов и спикер парламента Хизри Шихсаидов направили письмо в адрес полпреда президента в СКФО Александра Матовникова, руководителя Росреестра Виктории Абрамченко и председателя чеченского парламента Магомеда Даудова о необходимости отмены постановки на учёт данного земельного участка «с целью недопущения нарушения прав и законных интересов Республики Дагестан и его муниципальных образований».

Тогда же, в апреле, спикер парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что работы по внесению в единый государственный реестр недвижимости сведений о границе между Чеченской Республикой и Дагестаном приостановлены для уточнения некоторых вопросов.

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