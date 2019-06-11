Москва, 11 июня, 2019, 11:43 — ИА Регнум. Ряд стран готов работать с концепцией России по Персидскому заливу, однако общего решения пока не выработано, заявил 11 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров на «Примаковских чтениях» в Москве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Концепция несколько раз обсуждалась нами с Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива, — отметил глава российского внешнеполитического ведомства. — В рядах этого Совета есть страны, которые готовы над ней работать, но пока еще общей позиции не выработано».

Лавров напомнил, что 17−18 назад Россия впервые предложила разработать концепцию обеспечения безопасности в Персидском заливе через налаживание диалога между Советом сотрудничества арабских государств и Ираном.

Как сообщало ИА REGNUM, Персидский залив — это территория между Ираном и Аравийским полуостровом. Залив соединён Ормузским проливом с Оманским заливом, Аравийским морем и Индийским океаном. Прибрежными странами Персидского залива являются Оман, Объединённые Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Кувейт, Ирак и Иран.

Ранее в МИД России неоднократно подчеркивали, что, выдвигая концепцию по Персидскому заливу, Москва исходила из того, что все прибрежные государства этого водоёма должны жить в мире и согласии и взаимовыгодно сотрудничать.