Барнаул, 11 июня, 2019, 11:42 — ИА Регнум. Жители столицы Алтайского края — города Барнаула — вынуждены буквально не спать ночами, чтобы пробиться на приём к детским врачам. О вопиющей ситуации рассказали в региональном отделении ЛДПР.

Аltai.ldpr.ru «Нет приёма»

«В шесть утра возле детского отделения барнаульской поликлиники №12 можно увидеть толпу. Это родители ребятишек, которым срочно требуется пройти медкомиссию — для поступления в учебные учреждения, получения путёвок в детский сад или летний лагерь. Люди вынуждены с вечера или ночи занимать очередь к ЛОРу, окулисту, хирургу, неврологу и другим узким специалистам», — говорится в сообщении пресс-службы партии.

Дело в том, что так называемый профдень в этой поликлинике всего один в неделю, а в другие дни врачи не принимают. Родители утверждают, что талонов в день выдают всего около пяти штук.

По словам жительницы Барнаула Олеси Гродниковой, чей сын проходит медкомиссию для поступления, им необходимо попасть к педиатру и узким специалистам.

«ЛОР, окулист, стоматолог принимают исключительно по четвергам. Для того чтобы взять талон, необходимо встать в два часа ночи и занять очередь в регистратуру. Многие идут к заведующей, но она только разводит руками», — подчёркивает Гродникова.

В реготделении партии сообщили о собранных подписях под коллективным обращением родителей. Депутат фракции ЛДПР в Барнаульской гордуме Дмитрий Ворсин пообещал направить их в краевой минздрав и прокуратуру.

Между тем в региональном минздраве прокомментировали информацию элдэпээровцев. Как сообщили ИА REGNUM в министерстве, 11 июня по поручению министра здравоохранения консультант-педиатр минздрава Маргарита Федченко выехала для проверки в детское отделение городской поликлиники №12.

По информации главврача Людмилы Демченко, проблема нехватки талонов действительно была, но в конце мая, так как началось массовое оформление детей в детские сады, школы и летние оздоровительные лагеря. В связи с этим в поликлинике пересмотрели расписание специалистов и выделили дополнительные талоны.

«Сейчас такой проблемы нет», — утверждают в краевом минздраве.

Пациентов, которым не хватает талонов, направляют к специалистам в Диагностический центр Алтайского края и Алтайский краевой центр охраны детства и материнства.

«Министерство здравоохранения обращается к родителям с просьбой оформлять медицинские справки заблаговременно, плановая работа ведётся в поликлиниках края в любое время», — подчеркнули в минздраве.

Как уже сообщало ИА REGNUM, В России по-прежнему фиксируется наличие кадрового дефицита в сфере медицины. О нехватке медработников заявили 86% участников опроса, проведённого экспертами Общероссийского народного фронта (ОНФ).

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