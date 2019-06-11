Якутск, 11 июня, 2019, 11:43 — ИА Регнум. Показатели алмазо-бриллиантового комплекса России приближаются к значениям кризисного 2009 года, и эта тенденция подтверждается продажами алмазов и бриллиантов компанией АЛРОСА за 5 месяцев 2019 года. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал кандидат экономический наук Юрий Данилов.

Tatti777 Алмазы

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«По моей методике анализа Алмазно-бриллиантовый комплекс России очень близок к кризису, — констатировал эксперт. — Показатели АБК на треугольной диаграмме приближаются к показателям кризисного 2009 года. Продажи алмазов и бриллиантов Группы АЛРОСА за 5 месяцев подтверждают это».

Юрий Данилов подчёркивает, что по показателям производства в 2018 году гранильная и ювелирная отрасли промышленности выросли. При этом он отметил, что если взять показатели реализации продукции этой отрасли, то цифры кардинально меняются в другую сторону, «так как у населения попросту нет денег на предметы роскоши».

«Поэтому все ювелирные магазины и салоны в Якутске пустые (нет покупателей), даже несмотря на скидки до 50%. Большинство населения республики являются должниками по ипотечным или денежно-товарным кредитам», — констатировал кандидат экономических наук.

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«Ювелирную промышленность не будем отрывать от гранильной, именно их взаимодействие даёт синергетический эффект. По данным известного израильского аналитика Хаим Эвен Зоара в 2018 г. при продаже алмазов в виде бриллиантов происходило 33% прироста от стоимости алмазного сырья, то при продаже в виде ювелирных изделий с бриллиантами стоимость алмазов возросла в 5,2 раза, или на 430%!», — также обратил внимание Юрий Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, у АЛРОСА существенно снижается доход от продажи драгоценных камней. В январе-мае 2019 года ею было продано алмазно-бриллиантовой продукции на $1 589 млн. Для сравнения, в январе-мае 2018 года этот показатель составлял $2 299 млн. Следовательно, доход компании от продаж алмазов и бриллиантов упал почти на 31% или на $710 млн. Снизилась также стоимость драгоценных камней, проданных компанией за май: с $288 млн в 2018 году до $266 млн в 2019-ом.

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Член правления АЛРОСА Евгений Агуреев объяснил все эти изменения тем, что у гранильного сектора Индии сохраняются проблемы с доступным финансированием, которые по-прежнему сдерживают рост спроса на алмазную продукцию. Однако в мае 2018 года продажи алмазов также показали падение по сравнению с маем-2017. Год назад заместитель генерального директора АЛРОСА Юрий Окоемов объяснял это плановым снижением продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в связи с реализацией в предыдущие месяцы стоков, накопленных к началу года, а также сезонным снижением объёмов текущей добычи.