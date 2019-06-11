Киев, 11 июня, 2019, 11:31 — ИА Регнум. Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в январе-мае 2019 года уплатила в бюджет около 47,9 млрд грн налогов и сборов.

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Об этом сообщает 11 июня пресс-служба энергетической госкомпании, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как уточняют в «Нафтогазе Украины», эти средства выплачены как в государственный, так и в местные бюджеты.

По данным пресс-службы «Нафтогаза», поступления от предприятий группы составили около 15,9% совокупного дохода государственного бюджета Украины за пять месяцев 2019 года.

6 июня глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев пожаловался на требование правительства Владимира Гройсмана оплатить 90% прибыли компании в качестве дивидендов уже до конца июня.

«Именно сейчас, когда нам нужны деньги на закупку газа на зиму, это для нас чрезвычайный вызов. Приходится выбирать — дивиденды сейчас или защита от кризиса… Части государственных предприятий правительство разрешило платить только 30% прибыли, и «Нафтогазу» не помешала бы рассрочка, пока он не начнет продавать газ», — уточнил менеджер.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальной информации, Нафтогаз Украины» в 2018 году уплатил в государственный бюджет 137,8 млрд грн налогов и дивидендов.

По итогам деятельности в 2018 году НАК «Нафтогаз Украины» как отдельное юридическое лицо получил чистую прибыль в размере 13,6 млрд грн. Финансовые результаты подтверждены независимым аудитором ЧАО «Делойт энд Туш ЮСК».

Комментируя эти цифры, в компании заявили, что «Нафтогаз Украины» остается прибыльным третий год подряд, хотя в 2018 г. чистая прибыль компании уменьшилась на 64% по сравнению с 2017 г.