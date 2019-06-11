Москва, 11 июня, 2019, 11:31 — ИА Регнум. Законопроект о предупреждении о чрезвычайной ситуации через СМИ и сотовых операторов правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 11 июня. Авторы предлагают конкретизировать действующие нормы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Закрепляется право органов власти — федеральной, региональной и муниципальной — обращаться к операторам связи и редакциям средств массовой информации с требованием обеспечить передачу пользователям услугами связи сигналов оповещения или экстренной информации.

Экстренное сообщение должно быть опубликовано или выпущено в эфир бесплатно, следует из поправок. Операторы сотовой связи также на безвозмездной основе обязаны уведомить абонентов о ЧС.