Киев, 11 июня, 2019, 11:29 — ИА Регнум. С поста руководителя Государственного управления делами Украины уволен Иван Куцик. Такое решение принял президент Украины Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Освободить Куцика И.М. с должности руководителя Государственного управления делами», — говорится в документе, обнародованном 11 июня на сайте главы государства.

В указе говорится, что Куцик освобожден от занимаемой должности в соответствии с поданным им заявлением.

Как передавало ИА REGNUM, 3 июня 2019 г. глава Украины Владимир Зеленский уволил заместителя главы Службы безопасности Украины (СБУ) Виктора Кононенко.

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