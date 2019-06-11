Нью-Дели, 11 июня, 2019, 11:26 — ИА Регнум. Из-за аномальной жары в Индии дефицит осадков в стране превысил отметку в 45%. Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так со ссылкой на отчет Метеорологического управления Индии.

Scott Dexter Жара в Гоа. Индия

Специалисты Метеорологического управления Индии подчеркнули, что причиной недостаточных осадков также стала позднее начало сезона муссонных дождей. Сообщается, что муссон пришел в южный штат Керала лишь 8 июня, из-за чего аномальная жара продлилась более чем на неделю дольше обычного. Количество осадков составило всего 17,7 мм при норме в 32,4 мм.

В настоящее время наибольший дефицит осадков наблюдается в центральной Индии, в том числе в Гоа, Гуджарате, Мадхья-Прадеш, Махараштре, Ориссе и Чхаттисгархе. В отдельных районах штата Гуджарат осадков не было вообще. Аномальные жара и засуха парализовали работу крестьян, вызвали острую нехватку питьевой воды и продовольствия в некоторых регионах страны.