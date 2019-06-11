Киев, 11 июня, 2019, 11:09 — ИА Регнум. Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Раде Руслан Стефанчук рассказал, когда в стране может пройти референдум о вступлении в НАТО.

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины

Соответствующий вопрос обсуждался в эфире одного из телеканалов страны вечером 10 июня.

Стефанчук дал понять, что сейчас Украина к такому рефендуму не готова и ключевым будет вопрос грамотной информационной кампании.

«Вопросы, которые касаются НАТО и ЕС, мы готовы выносить на референдум после того, как украинское общество признает, что мы на данный момент в том состоянии, что можем претендовать на членство», — сказал представитель Зеленского.

В этом контексте он заявил о необходимости на законодательном уровне «максимально правильно» сформировать механизм, чтобы дать украинцам возможность по определенным вопросам высказать свое мнение и позицию (на Украине до сих пор нет закона о референдумах — ред.)

Также Стефанчук дал понять, что, по мнению команды Зеленского, для утверждения какого-либо важного решения через референдум необходимо не простое большинство, а 75% поддержки. Он сослался на «закон блокирующего меньшинства», по информации политика, существовавший в Англии в 18-м веке.

«Если количество «против» набирало больше 25%, то этот вопрос пока выносился за скобки. Потому что этот вопрос разъединял, а не объединял. Поэтому для нас очень важно выделить вопросы, которые являются первоочередными, и очень важно, чтобы они объединяли нас в будущем, а не делили в прошлом», — пояснил представитель Зеленского.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сам президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что страна продолжит путь евроатлантической интеграции, однако вступление в альянс возможно только по результатам всеукраинского референдума.

«Курс в НАТО — это безопасность страны и уровень нашей армии. Мы информационно должны рассказать украинцам, что такое НАТО и что это не так страшно. И когда все украинцы будут готовы, мы обязательно вынесем этот вопрос на референдум, и Украина обязательно будет в НАТО», — сказал Зеленский в ходе визита в Брюссель 5 июня.

Согласно последним соцопросам, 53% опрошенных украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО, 31% выступают против.