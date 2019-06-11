Киев, 11 июня, 2019, 10:51 — ИА Регнум. Партия «Слуга народа» Владимира Зеленского может сформировать однопартийное большинство в Верховной раде по итогам досрочных парламентских выборов 21 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Об этом заявил вечером 10 июня в эфире одного из украинских телеканалов представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук.

Представитель Зеленского пообещал, что если украинский народ позволит партии «Слуга народа» получить такое большинство в парламенте — «это будет новое качество сотрудничества, качество видений и философии».

«Мне кажется, что пришло время впервые за 28 лет кому-то сказать: «Мы готовы взять ответственность за ситуацию в стране». Мы не прячемся от ответственности. Конечно, партии «Слуга народа» хотелось бы прийти и взять вотум доверия», — заявил Стефанчук.

Вместе с тем политик не исключил возможности «конструктивного сотрудничества» «Слуги народа» с другими политическими силами в Верховной раде, однако не стал говорить, о каких конкретно партиях идет речь.

«Мы готовы объединяться не с фамилиями, не с количеством людей. Для нас концептуально важна одна вещь — совпадают ли наши принципы и видения, ради которых мы можем объединиться. С теми партиями, которые могут пройти в парламент и которые будут разделять эти ценности, мы готовы сотрудничать», — резюмировал представитель Зеленского.

ИА REGNUM напоминает, что досрочные выборы в Раду должны состояться на Украине 21 июля. Согласно большинству соцопросов, партия «Слуга народа» лидирует в рейтингах популярности с большим отрывом. Однако, согласно действующему законодательству, по партийным спискам на Украине избирается лишь половина парламента, вторая половина — по мажоритарным округам, и здесь позиции партии Зеленского на сегодняшний день очень слабые.

10 июня глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала к объединению партии «Слуга народа» и «Голоса» Вакарчука для выдвижения единых кандидатов в мажоритарных округах.