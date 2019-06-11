Пекин, 11 июня, 2019, 11:01 — ИА Регнум. Китайская публичная компания, работающая в сфере интернет-коммерции, Alibaba сообщила, что ее голосовой помощник управлением будет представлен в местных автотранспортных средствах AudiAG, Renault SA и Honda Motor Co Ltd, так как технологический гигант расширяет сферы применения искусственного интеллекта, 11 июня передает Reuters.

Штаб-квартира Alibaba

Устройство TmallGenie, смарт-спикер, позволит водителям задавать голосовые команды, например, размещать заказы онлайн на платформе Alibaba и покупать билеты в кино, сообщила Alibaba на CES Asia 2019 — 4-я (международная азиатская выставка потребительской электроники) в Шанхае.

В ближайшем будущем смарт-спикер позволит также водителям отслеживать и контролировать домашние смарт-устройства при помощи совместимого устройства TmallGenie, сообщила Alibaba в совместном заявлении с тремя фирмами-изготовителями машин, без указания моделей автотранспортных средств.

«Мы глубоко взволнованы партнерством со всемирно известными производителями рынка автомобилестроения, таких, как Audi, Renault и Honda», — сказал Мифи Чен, генеральный директор Alibaba AI Labs."Совместно мы можем существенно повысить качество обслуживания автомобиля и сделать управление автомобилем более умным и координированным».

Устройство TmallGenie родственно Amazon.com Inc's Echo. Alibaba начала выпуск устройства в 2017 году и выпустила автомобильную версию в апреле прошлого года. Другие автопроизводители заявили о намерении устанавливать данное устройство в своих автотранспортных средствах, включая BMW и Volvo.

Amazon также располагает автомобильной версией устройства Echo, продублированной Echo Auto, о чем компания сообщила в сентябре.