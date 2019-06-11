Южно-Сахалинск, 11 июня, 2019, 10:55 — ИА Регнум. В Южно-Сахалинске жители одного из микрорайонов обратились к президенту РФ Владимиру Путину, врио губернатора Валерию Лимаренко по поводу незаконной, по их мнению, стройки. Многоэтажный дом на 108 квартир возводят вплотную к уже существующим жилым домам и буквально в метре от забора кадетской школы, стройка «пожирает» детские площадки, газоны и парковки, мэрия столицы островного региона бездействует, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Елена Фадеева Техника ездит по детской площадке

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«Обращаемся к вам с просьбой об оперативной помощи! Просим принять меры и остановить строительство многоэтажного дома, отстоять права наших детей на безопасность, получение образования в достойных условиях», — написали жители 22-го микрорайона Южно-Сахалинска президенту.

История для Южно-Сахалинска не новая. Жители столицы островного региона не в первый раз вынуждены вести войну за свое жизненное пространство. Новостройки здесь размещают часто очень странным образом — вплотную к уже существующей застройке. На этот раз девятиэтажный дом на 108 квартир начали строить вплотную к двум другим жилым домам и в метре от забора кадетской школы, где учатся будущие военные, силовики и спасатели.

«У меня в этой школе обучаются двое детей. Я не хочу каждый раз переживать за их безопасность. Если этот новый дом построят, то, во-первых, жить в нашем микрорайоне станет просто невозможно. 108 квартир — это как минимум 108 автомобилей. Где они будут стоять? Но и это не самое страшное. Жильцы уже существующих соседских домов просто не будут видеть солнечного света — все закроет новое здание! А про школу и речи нет — это же просто недопустимо!» — рассказала в телефонном разговоре с корреспондентом ИА REGNUM мама двух учащихся кадетской школы и жительница микрорайона Елена Фадеева.

Обращение с требованием о прекращении стройки жители микрорайона направили и в адрес врио губернатора Сахалина Валерия Лимаренко.

Люди возмущены тем, что строители перекопали газоны, уничтожив траву и цветы, тем, что тяжёлая техника ездит по детским площадкам, где больше не могут гулять мамы и бабушки с малышами.

Участок, отведённый мэрией Южно-Сахалинска под строительство, настолько мал, что нарушает все существующие нормы и правила.

Каждое утро родители учащихся кадетской школы с ужасом провожают детей на занятия: вся тяжёлая строительная техника едет на работу по единственной дороге — той, которая ведет к главному входу в школу. Другой дороги в микрорайоне нет.

«Мы обращались, надеялись, что нашу кадетскую школу расширят, сделают пристройку. Ведь школа — уникальная! Во всей России таких всего 15. Наша школа — очень маленькая. В ней нет актового зала, а спортивный зал совсем крошечный, гардероб, единственный на всю школу, имеет площадь 6 кв. метров! А столовая в нашей школе вмещает всего один класс! Многие дети, которые приносят с собой из дома еду, вынуждены стоят в огромной очереди к единственной микроволновке, чтобы разогреть. Школа работает в две смены, начальные классы учатся во вторую смену, так как у начальных классов только два кабинета. Понимаете, если эту стройку все-таки закончат, то школу расширять будет просто некуда! И в нее не попасть будет даже с пропиской!» — возмущена Елена Фадеева.

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Как рассказала жительница злополучного микрорайона, когда люди стали возмущаться, некие «личности» начали встречаться с жильцами и предлагать им деньги за подписи под якобы обращением жильцов к властям с просьбой разрешить строительство. За каждую подпись предлагали сначала 500, потом и 1000 рублей. Люди, конечно, отказывались.

Жильцы микрорайона выходили на митинги. После этого мэрия Южно-Сахалинска приостановила строительство. Но о полном запрете речи пока нет. За время, прошедшее с момента остановки стройки, граждане зафиксировали уже два нарушения — строители продолжают какие-то действия на объекте.

«Мы уже не знаем, куда обратиться. Нельзя допустить этого строительства. Это просто опасно для жизни и здоровья наших детей, вообще всех жителей! Полно земли на Сахалине, стройте. Нет, надо было втиснуть этот огромный дом туда, где это просто немыслимо! — сказала Елена Фадеева.

Жители микрорайона ждут сегодня решения правительства Сахалинской области и врио губернатора. Они намерены не допустить строительства, которое ведется в нарушение законодательства — даже общественные слушания не проводились.

Как сообщало ИА REGNUM, практически все стройки на Сахалине проходят со скандалами. В 2017 году новостройка-многоэтажка оставила без света, дороги и двора жителей одного из домов в Южно-Сахалинске. Более того, в сейсмоопасном районе, на Сахалине, самое высокое здание на острове построили без малейшего намека на сейсмику. Это возмутило депутатов Сахалинской областной думы, которые прямо назвали дом «будущей братской могилой». На Сахалине есть страшный пример пренебрежения правилами сейсмической безопасности при строительстве — в 1995 году под землю во время страшного землетрясения ушел целый город Нефтегорск, где все здания были построены без учета сейсмики. В день трагедии в Нефтегорске праздновали выпускной.

В 2017 году прокуратуру региона захлестнула волна жалоб на крайне некачественные дома-новостройки, люди прямо называли их «домами-убийцами» и отказывались переезжать даже из ветхих бараков.

В 2016 году прокуратура островного региона зафиксировала более 800 нарушений, допущенных при реализации программы «Переселение граждан из аварийного жилья», — дома строились ненадлежащего качества, фактически вместо старого аварийного строили новое аварийное жилье.