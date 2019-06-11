Калуга, 11 июня, 2019, 10:40 — ИА Регнум. В городе Обнинске Калужской области подвели итоги распределения детей в детские сады. Как сообщили 11 июня корреспонденту ИА REGNUM в администрации города, на сегодня в очереди в дошкольные образовательные учреждения стоят 1857 детей.

Admobninsk.ru В детском саду

1355 детей распределены по детсадам. Из них 670 детей — от трёх лет, 685 детей — от полутора до трёх лет. 102 ребенка будут определены в ясли, а оставшиеся 400 человек смогут посещать группы кратковременного пребывания.

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Добавим, что в микрорайоне «Солнечная долина» будет построен новый детский сад. Сегодня, 11 июня, на электронной торговой площадке должны появиться документы для проведения торгов на взведение объекта.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня в Обнинске инвестор приступил к возведению детского сада на 140 мест на улице Пирогова, 12. Финансирование дошкольного учреждения будет проводиться по схеме федерального национального проекта «Демография»: детский сад будет выкуплен после завершения строительства. Воспитанников новый детсад примет в начале 2020 года.