Владивосток, 11 июня, 2019, 10:45 — ИА Регнум. Для предстоящей «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным жители Приморья оставляют свои вопросы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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Одного из жителей интересует решение вопроса с косатками и белухами, которые уже длительное время содержатся в так называемой «китовой тюрьме» в бухте Средней на юге Приморья, при том, что было конкретное поручение президента выпустить животных в естественную среду обитания, которое по настоящее время не исполнено.

«Здравствуйте, Владимир Владимирович! Я хочу спросить у Вас, когда будут выпущены косатки и белухи, которые находятся уже длительное время в так называемой китовой тюрьме?», — написал житель Приморья.

Другого приморца интересует вопрос газификации региона, о чём неоднократно говорилось многие годы, но вопрос так и не сдвинулся с мёртвой точки.

«Когда наконец-то начнётся газификация Приморского края?», — спрашивает пользователь интернета.

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Как сообщало ИА REGNUM, жители Дальнего Востока хотят спросить президента России Владимира Путина в ходе «Прямой линии» о том, когда начнут решаться реальные проблемы ДФО.