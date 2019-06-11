Жители Украины воспользовались «безвизом» с ЕС более 42 млн раз
Киев, 11 июня, 2019, 10:33 — ИА Регнум. С момента начала действия безвизового режима с Евросоюзом, жители Украины съездили в ЕС 42,5 млн раз, заявил 11 июня советник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян на своей странице в социальной сети Facebook.
«9,2 млн граждан Украины пересекли границу с биометрическими паспортами, из них почти 3 млн украинцев направлялись без виз, с новыми биометрическими паспортами, то есть воспользовались режимом безвиза», — рассказал он.
Наиболее часто жители Украины (свыше 1 млн человек) пересекали границу с Польшей. Значительная активность наблюдалась на границе с Румынией и Венгрией. Примерно 226 тыс. человек пересекли границу со Словакией.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Украина и Коста-Рика договорились о взаимной отмене виз.
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