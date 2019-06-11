Ставрополь, 11 июня, 2019, 10:28 — ИА Регнум. В рамках онлайн-трансляций Второго международного фестиваля «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС» было проведено онлайн-голосование в направлении «Универвидение», кроме того, в программе конкурса использовались элементы дополненной реальности. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба организаторов конкурса.

Фотографии предоставлены пресс-службой международного фестиваля «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС» Фотография на телефон

Отмечается, что победитель голосования получил не только приз зрительских симпатий, но и народное признание. Кроме того, впервые в истории фестиваля его программа состояла из элементов дополненной реальности.

Фотографии предоставлены пресс-службой международного фестиваля «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС» Сканер штрих кода

Благодаря платформе ARROUND в центре Ставрополя можно было увидеть достопримечательности стран-участниц международной «Студенческой весны» и ожившие фтографии. Виртуальное шоу было показано перед началом торжественной церемонии открытия фестиваля: любой желающий мог установить на смартфон приложение, отыскать геометку с арт-объектом и впоследствии сфотографироваться с ним.

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Напомним, второй международный фестиваль «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС» прошел в Ставрополе с 4 по 9 июня 2019 года. Конкурс был приурочен к открытию российского представительства в Шанхайской организации сотрудничества, его посетили около 2,5 тыс. гостей.