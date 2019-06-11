Архангельск, 11 июня, 2019, 10:07 — ИА Регнум. Архангельскстат впервые после смены методики расчетов показателей уровня жизни россиян опубликовал данные о доходах жителей Архангельской области. Согласно представленным сведениям, темпы падения реальных доходов северян продолжают набирать оборот.

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Так, в 1 квартале 2019 года денежные доходы населения составили 31 880 рублей на душу населения, это почти на 2% меньше, чем в 1 квартале 2018 года. Реальные доходы северян за этот период сократились на 9,3%.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году реальные доходы жителей региона сократились более чем на 5%.