Москва, 11 июня, 2019, 09:47 — ИА Регнум. Сегодня, 11 июня, может стать заключительным днем этой недели, когда российская валюта продемонстрирует положительную динамику и по итогам дня подрастет и против американского доллара, и против евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Все дело в том, что на вторник еще распространяется позитивное влияние со стороны международной политической повестки, где разрешение миграционного конфликта между США и Мексикой экстраполируется участниками торгов и на торговый конфликт США с Китаем», — пояснил эксперт.

По его мнению, надежды от такой экстраполяции подталкивают инвесторов к более «смелому» финансовому поведению, что поддерживает в том числе и активы развивающихся рынков, а как следствие и рубль.

Так что 11 июня российская валюта еще может продемонстрировать некоторое укрепление в рамках дневных торговых диапазонов к доллару США 64,50−65,00 и к евро 72,90−73,50.

«Однако уже 13 июня лишенный поддержки со стороны российского Минфина, который судя по всему, не будет проводить аукционов по размещению ОФЗ на этой неделе, рубль начнет снижаться, и к концу недели падение к доллару США может превысить отметку 65,50 и к евро отметку 74,00», — считает Быков.

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