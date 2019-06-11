Якутск, 11 июня, 2019, 09:51 — ИА Регнум. В посёлке Белая Гора Абыйского района Якутии состоялся референдум, целью которого было определить мнение жителей населённого пункта об идее запрета торговли алкоголем на его территории. Большинство участвовавших в референдуме жителей посёлка сказали этой инициативе «нет», сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных с сайта избирательной комиссии региона.

Владимир Егорович Маковский. В пивной

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Референдум проводился 9 июня. Против проголосовали 52,3% населения Белой Горы, за — 46,9%. Всего в населённом пункте проживает более 2 тыс. человек, из них на избирательный участки пришли 1,5 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий референдум с целью выяснить мнение жителей населённого пункта об инициативе введения запрета торговли алкоголем проводился 9 сентября 2018 года в посёлке Жиганск Жиганского района Якутии. Тогда большинство его жителей проголосовали «за», однако потом потребовали отменить итоги референдума. Люди признались, что просто не поняли формулировку вопроса, который звучал так: «Ввести полный запрет продажи алкогольной продукции и пива на территории села Жиганск Жиганского национального эвенкийского района?». Отвечая да, голосовавшие подразумевали «Да, пусть продают», а не «Да, пусть запрещают».

Напомним, на территории Якутии действуют ограничения времени и мест продажи алкоголя. Спиртным нельзя торговать с 20.00 до 14.00 по местному времени, а также в магазинах, расположенных на территории жилых домов и на расстоянии менее 300 метров от образовательных учреждений.