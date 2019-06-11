Афины , 11 июня, 2019, 09:54 — ИА Регнум. Два ребенка, четыре женщины и мужчина утонули в результате того, что перевозившая их лодка перевернулась недалеко от греческого острова Лесбос, сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Остальные 57 человек были спасены в результате спасательной операции, которая все еще продолжается, добавили в службе береговой охраны.

Ни о подробностях произошедшего, ни о национальности погибших не сообщается.

Большое число беженцев и мигрантов пытаются пересечь Эгейское море со стороны Турции по короткому, но крайне опасному водному пути и часто терпят бедствие при неблагоприятных погодных условиях.