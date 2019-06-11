Екатеринбург, 11 июня, 2019, 09:47 — ИА Регнум. Екатеринбургская городская дума (ЕГД) отказалась принимать корректировку бюджета на 2019 год. Решение приняли на заседании ЕГД, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Екатеринбургская городская Дума

Против изменений проголосовали 19 депутатов, а поддержали — лишь 11. Шестеро воздержались.

В своих выступлениях депутаты Константин Киселёв («Яблоко») и Дмитрий Сергин («Единая Россия») раскритиковали траты на муниципальный медиахолдинг и мемориальный комплекс труженикам тыла.

«В два раза увеличиваем затраты на СМИ! Это ничего общего не имеет с информированием населения», — возмутился Сергин.

Отметим, что изначально в бюджете предполагались 73 млн рублей на СМИ, сейчас же эту сумму хотели увеличить почти до 125 млн рублей.

Перед самим голосованием депутатов «настроил» спикер гордумы Игорь Володин («Единая Россия»). Он признал, что всегда стоит за тесной взаимодействие с мэрией города, но сейчас его возмущению нет предела. Председатель призвал голосовать против корректировок.

«Мнения горожан не были учтены в полном объеме! Как будто мы говорим впустую!» — жёстко сказал Володин.

После заседания спикер уточнил журналистам, что в корректировку не включили программу «Спорт в каждый двор», должные расходы на работу с ветхим жильём и многие другие вопросы. Также Володин раскритиковал комплекс труженникам тыла и заявил, что с гордумой так и не обсудили траты на медиахолдинг.

В правках были заложены крупные федеральные поступления, на что пытались обратить внимание ряд депутатов. Однако это не смогло спасти корректировки, которые теперь наверняка будут и сами корректироваться.

Расходы бюджета планировали увеличить на 6,5 млрд рублей, а доходы — на 5,2 млрд рублей.

Напомним, ранее проект корректировки не поддержала комиссия по местному самоуправлению ЕГД. Тем не менее, бюджетная комиссия одобрила правки, хотя и там выражались устные недовольства проектом.