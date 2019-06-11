Пекин, 11 июня, 2019, 09:35 — ИА Регнум. Курс национальной китайской валюты ослаб на пять базисных пунктов до отметки 6,8930 юаней за доллар США, сообщает 11 июня агентство Синьхуа.

Юань и Доллар

Ослабление последовало за небольшим укреплением от 10 июня ан 20 базисных пунктов. В Китае наблюдается последние недели устойчивая тенденция на ослабление курса валюты на фоне торговых войн с США.

Так, юань все ближе подходит к отметке 6,9 юаней за доллар США, что по мнению ряда экспертов связано с желанием Китая усилить свои конкурентные преимущества на американском рынке. Китай же всё отрицает.