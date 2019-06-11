Махачкала, 11 июня, 2019, 09:16 — ИА Регнум. При взрыве газовоздушной смеси в Махачкалинском морском торговом порту погибли два человека. Еще трое получили травмы. Они госпитализированы в республиканскую клиническую больницу, сообщили ИА REGNUM 11 июня в пресс-службе минздрава региона.

geralt Взрыв

По данным ведомства, двое из пострадавших помещены в ожоговое отделение, один — в травматологию. Состояние одного человека оценивается как крайне тяжёлое, у него 95% ожогов поверхности тела.

Как сообщало ИА REGNUM, хлопок газовоздушной смеси произошёл в машинном отделении Махачкалинского морского торгового порта во время перекачки нефтепродуктов с танкера. Инцидент случился около 04:30 11 июня. На месте происшествия работают спасатели и экстренные службы. В ситуации разбирается начальник управления МЧС Нариман Казимагамедов, правоохранительные органы.