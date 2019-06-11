Хабаровск, 11 июня, 2019, 09:05 — ИА Регнум. Жители Дальнего Востока — самые больные в России. «Индекс здоровья» граждан в субъектах РФ на ПМЭФ-2019 представили компания PwC и Высшая школа организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ). Хуже всего со здоровьем населения дела обстоят на Чукотке. Но и остальные регионы Дальнего Востока оказались на самых нижних позициях рейтинга, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Основной целью исследования стало намерение показать региональным властям эффективность, либо неэффективность управления факторами, влияющими на здоровье населения. А также выявить имеющийся потенциал, за счет которого можно улучшить ситуацию.

Регионы ДФО вошли в последнюю десятку по индексу здоровья населения.

Исследователи учитывали как фактические показатели здоровья населения, так и ключевые факторы, влияющие на его состояние. В качестве ключевых составители индекса учитывали ожидаемую продолжительность жизни, младенческую смертность и смертность от 12 предотвратимых причин.

В числе факторов влияния на состояние здоровья населения были учтены такие показатели, как расходы на здравоохранение, ВРП, уровень потребления алкоголя и табака, доступность медицинской помощи и состояние окружающей среды.

Наихудшие показатели в России, как уже говорилось, у регионов Дальнего Востока, они расположились в самом «подвале» индекса.

Как сообщало ИА REGNUM, регионы ДФО оказались и антилидерах «Индекса бедности» в России. Хуже всего дела обстоят в ЕАО, где за чертой бедности официально находятся 24,6% населения. Немногим лучше, 21%, состояние дел в Забайкалье, 19% бедняков в Якутии, 17,9% в Бурятии. На Камчатке 16% населения имеют доход ниже прожиточного минимума. 9,6% бедняков на Сахалине, 11,3% — на Колыме, 15,1% в Приамурье. В Хабаровском крае бедных 12% от общего числа жителей, но ситуация в этом регионе ухудшается — растет безработица, на крупных предприятиях сокращения, население региона за 2018 год сократилось на 7000 человек.

В Приморье 13,9% жителей бедняки.

Лучше всего дела обстоят на Чукотке — 9,5% бедных. Но там и населения почти нет — менее 50 тыс. человек.

В среднем по России бедными являются 12,9% граждан.

Для всех регионов ДФО характерен крайне низкий уровень медицинской помощи, дефицит медицинских кадров в регионах измеряется сотнями вакансий. Например, только в одном Хабаровском крае дефицит — более 500 специалистов медиков. Этот дефицит выше в Приморье, не намного ниже в других субъектах ДФО.