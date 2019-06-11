Москва, 11 июня, 2019, 08:56 — ИА Регнум. Компания «Яндекс» тестирует сервис Sloy, посвящённый моде и стилю, в основу которого легла технология дополненной реальности. Об этом 10 июня сообщили «Ведомости».

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Sloy сможет распознавать элементы одежды на людях, видео с которыми будут снимать пользователи. Кроме того, они смогут примерять на себя виртуальные аксессуары и делиться впечатлениями с друзьями. Отмечается, что сейчас в бета-тесте участвуют около 100 экспертов в области моды.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что руководство «Яндекса» задумалось о возобновлении сотрудничества с исследовательской компанией Mediascope и передаче ей информации об аудитории. Компании ведут по этому поводу переговоры.