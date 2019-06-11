Лос-Анджелес, США, 11 июня, 2019, 08:36 — ИА Регнум. Французский разработчик и издатель Ubisoft анонсировал на выставке игровой индустрии E3 командный кооперативный шутер (игра в которой упор уделан на применение огнестрельного оружия) Rainbow Six Quarantine. Компания опубликовала трейлер игры 10 июня на своём YouTube-канале.

Компьютерная игра Rainbow Six Quarantine

В рамках игры геймерам будет предложено сформировать команду из трёх оперативников, которая будет противостоять некой таинственной угрозе. Выход игры на платформах PS4, Xbox One и ПК запланирован на 2020 год.

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Напомним, выставка игровой индустрии E3 2019 начала свою работу 9 июня 2019 года. На этот раз её гостей удивила компания Microsoft, которая представила 60 различных проектов, в том числе 14 новых видеоигр.