Тайюань , Китай, 11 июня, 2019, 08:31 — ИА Регнум. Полиция провинции Шаньси на севере Китая раскрыла сеть контрабандистов наркотиков, арестовав 12 подозреваемых и изъяв более 2 кг героина, сообщает 10 июня агентство Синьхуа.

Николай Русаков. Курильщики опиума. 1927

Полиция города Синьчжоу еще в марте текущего года получила сведения о том, что подозреваемые из центральной провинции Хэнань планируют перевезти в город Синьчжоу наркотики на продажу.

Уже 2 марта полиция задержала 10 подозреваемых в торговле наркотиками в уезде Учжай города Синьчжоу. Благодаря полученными признаниям, были задержаны еще двое 14 марта в городе Лохэ провинции Хэнань.

В общей сложности у 12 подозреваемых было при себе 2,33 кг героина. Полиция также конфисковала 508 тыс. юаней ($73,5 тыс.) денежных средств, семь автомобилей, а также две единицы недвижимости и заморозила два банковских счета с 1,17 млн юаней на них.