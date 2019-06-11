Самара, 11 июня, 2019, 08:25 — ИА Регнум. Котельные самарской «СамРэк-Эксплуатации» прекратили получать природный газ из-за систематического неисполнения обязательств по оплате топлива, сообщила пресс-служба компании «Газпром межрегионгаз Самара».

Пётр Иванов Котельная

Отмечается, что на 1 июня задолженность теплоснабжающей организации составила 447 млн рублей, при этом она продолжает увеличиваться.

«Отключение объектов ООО «СамРэк-Эксплуатация» проведено в строгом соответствии с законодательством, — сообщил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Самара» Андрей Кислов, добавив, что предусмотренные в таких случаях официальные уведомления отправлялись в срок. — Организации предлагалось полностью погасить имеющуюся задолженность по договору, однако этого не произошло».

Ранее на предприятии сообщали о том, что служба газа ежедневно регистрирует примерно 6000 сообщений от жителей Самары и Самарской области.