Пекин, 11 июня, 2019, 08:21 — ИА Регнум. Китайские метеорологи продлили 10 июня действие «желтого» уровня погодной опасности в связи с мощными ливнями в южных регионах страны, сообщает 10 июня агентство Синьхуа.

Василий Дмитриевич Поленов. Ливень. 1874

Ожидается, что ливни обрушатся на части провинции Гуандун, Фуцзянь, Цзянси, Хунань, Гуйчжоу и Юньнань, на Гуанси-Чжуанский автономный район и на Тайвань в ближайшие четыре дня, сообщили в Национальном метеоцентре.

На некоторые районы с 6 по 9 июня обрушились проливные дожди с объемом осадков до 350 мм. Особенно это затронуло Гуанси, Цзянси, Чжэцзян и Фуцзянь. Центр рекомендует гражданам опасаться наводнений и оставаться на чеку, а властям — подготовиться к устранению последствий.