Манчестер, Великобритания, 11 июня, 2019, 08:18 — ИА Регнум. «Манчестер Юнайтед» отказался продавать французского полузащитника Поля Погба в мадридский «Реал». Об этом сообщает AS.

Антон Зайцев Поль Погба

По информации издания, «Реал» отправил в «Манчестер Юнайтед» трансферный запрос по 26-летнему полузащитнику. Однако МЮ отказался вступать в переговоры и рассматривать вариант с продажей игрока.

Напомним, Погба перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» летом 2016 года. В прошедшем сезоне он сыграл 35 матчей в АПЛ, в которых забил 13 голов и отдал девять результативных передач.

Читайте также: СМИ: «Реал» намерен предложить «МЮ» за хавбека Погба 4 игроков