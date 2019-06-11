Нью-Йорк, США, 11 июня, 2019, 08:14 — ИА Регнум. Потоковый сервис Netflix принял решение продлить сериал «Любовь, смерть и роботы» на второй сезон. Об этом 12 июня компания сообщила на своей странице в Twitter.

Цитата из сериала «Любовь, смерть и роботы» реж Виктор Мальдонадо. 2019. США Роботы

https://twitter.com/seewhatsnext/status/1138114636778106880

Созданием всех предстоящих эпизодов будет руководить режиссёр Дженнифер Ю Нельсон. Зрители знают её благодаря работе над такими проектами, как «Кунг-фу панда 2», «Кунг-фу панда 3» и «Тёмные отражения».

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Напомним, первую серию шоу «Любовь, смерть и роботы» Netflix показал 15 марта 2019 года. На известном рейтингом сайте Rotten Tomatoes сериал получил оценку 77%, его средний рейтинг составляет 6,72 баллов (из 10 возможных). Над созданием первого сезона работал режисёр Тим Миллер («Дэдпул», «Терминатор: Тёмные судьбы»).