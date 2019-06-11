Москва, 11 июня, 2019, 07:59 — ИА Регнум. Руководитель Фонда кино Владимир Толстой положительно отозвался о сериале «Чернобыль» канала HBO. Об этом 10 июня сообщила «Российская газета».

Цитата из к/ф «Чернобыль». реж Йохан Ренк. 2019. США, Великобритания Техногенная катастрофа

По мнению Толстого, посмотревшего две серии «Чернобыля», создатели шоу «уважительно» отнеслись к ликвидаторам аварии. Глава Фонда кино добавил, что он не увидел в нём ничего, что «могло бы нас как-то обижать».

Напомним, канал HBO показал пятую и последнюю серию «Чернобыля» 3 июня 2019 года. Создателем сериала является Крэйг Мазин, режиссёрской работой занимался Йохан Ренк.

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Стоит отметить, что некоторые ликвидаторы обвинили создателей «Чернобыля» в искажении правды, а ряд экспертов отметил, что СССР и партия КПСС показаны в сериале в резко негативном свете.