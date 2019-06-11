Сеул, 11 июня, 2019, 07:56 — ИА Регнум. В период с января по апрель 2019 года в государственную казну поступило 109,4 трлн вон (~$92,7 млрд), что на 500 млрд вон (~$423,7 млн) меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов.

Сеул

Темпы роста налоговых поступлений составили 37,1%, что на 3,9% меньше, чем год назад.

Известно, что в апреле 2019 года сумма налоговых поступлений составила 31,4 трлн вон (~$26,6 млрд), что на 400 млрд вон (~$339 млн) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Налог на добавленную стоимость увеличился на 800 млрд вон (~$678 млн), до 17,1 трлн вон (~$14,49 млрд), а транспортный, энергетический и экологический налоги, напротив, сократились на 100 млрд (~$ млн), до 1,2 трлн вон (~$1,01 млрд),.

По состоянию на апрель 2019 года долг центрального правительства Южной Кореи составил 675,8 трлн вон (~$572,7 млрд), что на 5,5 трлн вон (~$4,66 млрд) больше, чем в предыдущем месяце.