Фурманов, Ивановская область, 11 июня, 2019, 07:53 — ИА Регнум. Хлопчатобумажный комбинат в Фурманове (Ивановская область) запустил новый ткацкий цех по выпуску тканей для постельного белья, повседневной и спецодежды. Стоимость проекта составила 1,4 млрд рублей, сообщила пресс-служба российского Фонда развития промышленности (ФРП).

Sitsy.ru Текстильное предприятие «Шуйские ситцы»

Отмечается, что объём финансирования проекта по линии ФРП составил 250 млн рублей. Эти средства были предоставлены по одной из программ фонда для приобретения оборудования в лизинг.

В рамках проекта компания-производитель приступила к выпуску натуральных тканей сложных структурных переплетений — сатина, атласа, перкаля, тканей одежной группы. Они необходимы для изготовления домашнего текстиля, включая постельное белье, покрывала и пледы. Также ткань используется для шитья рубашек, платьев, пиджаков и спецодежды для нефтегазовой и энергетической отраслей.

Сегодня, по данным компании, доля иностранных производителей на рынке сатина составляет 90%. Предполагается, что реализация проекта позволит снизить этот показатель примерно до 45%.

Читайте также: В Ивановской области запущено новое производство перевязочных материалов