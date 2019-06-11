Чита, 11 июня, 2019, 07:47 — ИА Регнум. Один из этапов масштабного спортивного проекта «От дворового спорта к медалям» — турнир по дворовому футболу — вышел на финишную прямую в Чите. Как сообщили ИА REGNUM 11 июня в правительстве Забайкалья, мероприятие собрало 350 участников со всех районов края.

Забайкальскийкрай.рф Турнир по дворовому футболу в Чите

Турнир по футболу проходил в несколько этапов: поселковый, районный, краевой. На каждый из этапов выделялся спортивный инвентарь.

«Наш первый турнир прошел в 2002 году, и участвовали в нём только читинские команды. Теперь проект охватывает 30 тысяч школьников из 35 муниципальных образований Забайкальского края. Это дорогого стоит, многие сегодня признают, что это действительно один из лучших региональных турниров. Мы развиваем массовый спорт, и количество участников растёт по всему региону», — прокомментировал исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Спорт для всех» Олег Постыка.

По его словам, раньше победителями становились юные футболисты из Читы и Краснокаменка, а в последние два года побеждают дети из глубинки.

Забайкальскийкрай.рф В Чите 12 июня определят победителя турнира по дворовому футболу

По мнению главного специалиста-эксперта минобразования Забайкалья Ирины Карловой, этот проект важен для юных жителей региона.

«Проект продвигает идею здоровьясбережения, активного образа жизни, успеха каждого ребёнка. Видно, что дети увлечены футболом, многие из них впервые принимают участие в спортивных соревнованиях такого уровня», — отметила Ирина Карлова.

Команды, занявшие с 17 по 35 места, сразятся 12 июня в финале за Кубок Надежды. Среди лучших будет выявлен чемпион турнира «От дворового спорта к медалям». Награждение и закрытие турнира состоится на центральной площади Читы в День России 12 июня.

Добавим, ранее глава Забайкальского края Александр Осипов поблагодарил организаторов проекта и волонтёров за социально важную деятельность.

«Вы занимаетесь интересным и полезным делом, мобилизовали большое число людей по всему краю, задали правильный вектор развития многим молодым людям», — сказал Александр Осипов.

Он пожелал проекту масштабности:

«Чтобы дети нашли в нём яркие эмоции и новых друзей, свою дорогу и всегда были победителями».

Проект «От дворового спорта к медалям» реализуется на средства президентского гранта в размере 3 млн рублей. Также в рамках проекта будет организован турнир по русской лапте, финал которого запланирован на сентябрь. Основная цель инициативы — развитие дворового спорта.

По словам Олега Постыки, у дворовых видов спорта есть преимущество — ими могут заниматься как мальчики, так и девочки разной спортивной подготовки.

«В таких турнирах принимают участие дети, которые не имеют спортивных достижений, но социально активны», — подытожил Олег Постыка.

Напомним, в 2018 году обладателями президентских грантов стала 21 некоммерческая организация (НКО), представляющая Забайкалье. В край было привлечено более 42 млн рублей. Забайкалье по этому показателю заняло четвёртое место среди субъектов Дальневосточного федерального округа.

«Благодаря привлечённым грантовым средствам на реализацию проектов по работе с детьми, инвалидами, по благоустройству территорий, по развитию спорта, некоммерческим сектором за три последних года в регионе создано более ста рабочих мест», — подчеркнули в краевом правительстве, добавив, что объявлены результаты первого конкурса президентских грантов 2019 года. Среди победителей — некоммерческие организации Забайкальского края, реализующие 12 инициатив на общую сумму более 17,8 млн рублей.

«Развитие региона определяется успешностью новой социально-экономической политики, проводимой по поручению президента», — резюмировали в правительстве.