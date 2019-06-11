Лондон, 11 июня, 2019, 07:40 — ИА Регнум. Сегодня, 11 июня 2019 года, британского актёру, сценаристу, режиссёру, продюсеру, писателю и процессиональному пианисту Хью Лори исполнилось 60 лет. Зрители хорошо знают его по сериалу «Доктор Хаус».

Хью Лори. «Доктор Хаус» Постер

Впервые на экране Лори появился в 1984 году, тогда он снялся в шоу Cambridge Footlights Revue, а известность к нему пришла после того, как он снялся в исторической комедии «Чёрная гадюка» вместе со Стивеном Фраем и Роуэном Аткинсоном.

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Впоследствии он сыграл находчивого камердинера в известном британском комедийном сериале «Дживс и Вустер». Поклонники также знают, что он снялся в одном из эпизодов сериала «Друзья». В шоу «Доктор Хаус» он начал сниматься в 2004 году. Осенью 2019 года на экраны выйдет фильм «Жизнь Дэвида Копперфильда», в котором Хью Лори исполнил роль мистера Дика.