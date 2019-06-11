Якутск, 11 июня, 2019, 07:30 — ИА Регнум. Каждый восьмой житель России находится за чертой бедности, и потому эту проблему необходимо решать как можно быстрее. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM кандидат экономических наук Юрий Данилов, подчеркнув, что существующие темпы снижения уровня бедности недостаточны.

Отто Фрелло. Пикник бедняков (фрагмент)

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«По данным Росстата, действительно, произошло снижение общего числа жителей РФ, чьи доходы были ниже прожиточного минимума 13,2% до 12,9%, т. е. на 0,3% или на 400 тысяч человек. Но эти темпы недостаточны, когда каждый восьмой россиянин живёт за чертой бедности. Для снижения уровня бедности такими темпами потребуется более 20 лет», — считает эксперт.

Юрий Данилов также поддержал вице-премьера России Татьяну Голикову во мнении, что одними пособиями и мерами социальной поддержки национальной цели по снижению бедности не достичь.

«Более того, и увеличение различных видов и форм социальной поддержки для граждан не изменит кардинально ситуации, когда экономический рост составляет всего 0,2% или лежит в пределах статистической погрешности. Считаю, что необходима кредитная амнистия населения и рост реальной заработной платы бюджетников согласно майских указов президента России Владимира Путина. На деле же происходит фиктивное увеличение среднемесячной зарплаты, когда работников переводят на часть ставки или попросту сокращают», — также сказал кандидат экономических наук.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Татьяны Голиковой, численность бедных жителей России снизилась на 400 тысяч человек и теперь составляет 12,9% от всего населения страны.

«Снижение бедности в два раза — ключевая национальная цель», — напомнила Татьяна Голикова, отметив, что её не удастся достичь одними пособиями и мерами социальной поддержки — нужен также экономический рост.