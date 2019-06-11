Москва, 11 июня, 2019, 07:20 — ИА Регнум. Попавшая под ограничения Соединенных Штатов китайская компания Huawei нашла российский аналог американской операционной системы (ОС) Android — ОС «Аврора», сообщает The Bell со ссылкой на источники.

Brücke-Osteuropa Штаб-квартира Huawei

Отмечается, что «Аврора» разрабатывается при участии компании «Ростелеком» на базе финской ОС Sailfish. Также сообщается, что главный исполнительный директор Huawei Го Пин уже обсуждал с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константином Носковым возможный переход Huawei на ОС «Аврора».

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Вместе с тем в самом «Ростелекоме» заявили, что им пока неизвестно о планах китайской компании, но отметили, что были бы рады сотрудничеству с производителями.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года министерство торговли США ввело экономические санкции против Huawei. В Вашингтоне считают, что компания представляет угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов. В июне китайские власти пообещали «серьезные последствия» тем компаниям, которые поддержат эти ограничительные меры.

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