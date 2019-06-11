Оренбург, 11 июня, 2019, 07:03 — ИА Регнум. В Оренбурге скоропостижно ушёл из жизни журналист, прозаик и поэт Сергей Хомутов. Ему было 58 лет.

ИА REGNUM Поэт, прозаик и журналист Сергей Хомутов

Сергей Хомутов родился в 1960 году, а с 1980-х работал в СМИ. Его трудовая биография связана с телеканалами «Регион», РИАД, Орен-ТВ, с РИА «Оренбуржье». В последние несколько лет он сотрудничал с информационным агентством REGNUM и был редактором газеты «Сельские вести».

Сергей Хомутов также был членом Союза российских писателей, успешным прозаиком и поэтом. Его перу принадлежат такие книги, как «Светлые песни», «Второе зрение», «Арьергард», «Привкус вечности», «Алфавит» и «Зимняя радуга».

Как отмечают в мэрии, коллеги называли Сергея Хомутова «последним поэтом Серебряного века».

«Сергей Хомутов знаком большинству оренбуржцев как активный человек, патриот и гражданин. Областной центр понес большую, невосполнимую утрату», — говорится в официальном сообщении мэрии Оренбурга.